نجمة أميركية تكشف عن خبر مُفجع: "محظوظة لأنني على قيد الحياة" (فيديو)

ألمحت النجمة الأميركية هالسي إلى أنها كانت تعاني من مرض الذئبة وسرطان الدم، حسبما كشفت يوم الثلاثاء.

وشاركت الخبر الحزين على إنستغرام في سلسلة من مقاطع الفيديو التي يبدو أنها توثق تلقي المغنية الحقن بينما تنهار بالبكاء.

وكتبت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا في خانة التعليقات: "قصة طويلة... لكنني محظوظة لأنني على قيد الحياة".

في حين أن تشخيصها لم يكن واضحًا على الفور، قامت الفنانة بذكر كلّ من جمعية سرطان الدم والأورام اللمفاوية ومركز أبحاث مرض الذئبة في منشورها.

وأضافت هالسي بصوت عالٍ في الفيديو الأول، بينما تفرك ساقيها بألم واضح: "أشعر وكأنني سيدة عجوز. قلت لنفسي إنني سأمنح نفسي عامين إضافيين للشفاء من المرض".

وتابعت بالقول: "عندما أبلغ الـ30 من العمر، سأحظى بحياة جديدة ولن أمرض وسأبدو جذابة للغاية مع الكثير من الطاقة وسأعود إلى العشرينات من عمري."

وفي المقطع الثاني، يمكن رؤية النجمة داخل المستشفى.

وأثناء تصوير فيديو سيلفي سريع، قالت الفنانة لمعجبيها ومتابعيها: "اليوم هو اليوم الأول من العلاج"، فيما كانت تقوم بتحريك الكاميرا نحو الآلة ثم عادت لتُظهر نفسها بينما كانت تستريح على كرسي.