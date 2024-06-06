"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء

نشرت الفنانة اليسا في حسابها عبر موقع X، منشورا اء فيه: "لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة. "



وأضافت: "النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. "



وختمت: "شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء."