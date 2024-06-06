"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء

لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة.
النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.
— Elissa (@elissakh) June 6, 2024
لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة.
النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.