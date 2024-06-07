ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"

ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"

أثارت الممثلة اللبنانيّة إلسا زغيب قلق متابعيها بعد ظهورها بصورةٍ نشرتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على منصة انستغرام، حيث ظهرت من داخل غرفتها بالمستشفى.

واكتفت إلسا زغيب بكتابة عبارة "السهرة مبارح... بحصة عالخفيف"، وانهالت عليها الاتصالات من قبل الأصدقاء والمحبّين.

وعادت وأطلّت إلسا زغيب لاحقاً في مقطع فيديو من داخل سيارتها، وشكرت كلّ من حاول الإطمئنان عليها، وقالت "صرت متل القردة".