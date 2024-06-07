"ممنوع تكريم الراحلة ذكرى"... تفاصيل قرار المحكمة التونسية!

"ممنوع تكريم الراحلة ذكرى"... تفاصيل قرار المحكمة التونسية!

"ممنوع تكريم الراحلة ذكرى"، إنّه الخبر الّذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان من المُقرّر إحياء حفل تكريمي لروح الفنانة ذكرى محمد في تونس.

وفي التفاصيل، أعلن الأستاذ أحمد بن حسانة، محامي ورثة الفنانة ذكرى، أن "المحكمة التونسيّة قد قرّرت بصفة استعجاليّة منع حفل تكريم ذكرى محمد المُقرّر تقديمه على المسرح البلدي".

وأتى قرار المنع بعد اعتراض ورثة الراحلة ذكرى على تكريم الأخيرة عبر تقنيّة الهولوغرام تحت عنوان "تذكّر ذكرى" وذلك من دون استشارتهم، فتحرّك القضاء التونسي لمنع إقامة الحفل بسبب عدم امتلاك المنظمين الحقوق الفكريّة.