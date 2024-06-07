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"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)

فنّ
2024-06-07 | 10:55
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&quot;تزوجنا من شهر بأبو ظبي&quot;... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)
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"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)

بعد نحو أسبوع على زواجهما، نشرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مجموعة من الصور لها وزوجها الحديث وسام فارس من إمارة أبو ظبي العربية، حيث تم زواجهما رسميا.

وفي الصور، ظهرت سارة بفستان الزفاف الأبيض بينما ظهر وسام بالبدلة الرسمية، حاملين شهادة الزواج في محكمة بالإمارات العربية المتحدة.

وعلّقت على المنشور بالقول: " تزوجنا من شهر بأبو ظبي وكان احلى شي عملنا… للمراسم نقينا اللغة العربية من بين ٨ لغات".

وتابعت شاكرةً المنظمين في زفافها قائلةً: "شكراً لإهتمامكن بكل تفصيل لوقفتكن حدنا نهار العرس وشكر كبير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للسيدة منى الرئيسي ولدائرة القضاء في ابو ظبي على الإستقبال والمعاملة الكريمة والحلوة".

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