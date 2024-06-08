نجمة من "فريندز" تنهار باكيةً خلال مقابلة: "يا إلهي لا تجعلني أبكي" (فيديو)

انهارت الممثلة الأميركية جينفر أنيستون باكيةً خلال مقابلة وذلك أثناء التحدث عن مسلسل "فريندز" الشهير.

وتغلبت العاطفة على الممثلة، البالغة من العمر 55 عامًا، بعد أن سُئلت عن النجم الراحل ماثيو بيري في سلسلة "Actors on Actors" الذي يُعرض على قناة Variety.

وقالت أنيستون بصوت مرتعش بعد سؤالها عن مسلسل "فريندز": "يا إلهي، لا تجعلني أبكي".

بدورها، قالت المضيفة للنجمة: "أنتِ تبكين بالفعل. هل تريدين أخذ دقيقة؟ ليس علينا أن نتحدث عن ذلك".

وردت أنيستون، على ما يبدو، في إشارة إلى بيري: "أنا آسفة، لقد بدأت للتو في التفكير في -".

ويُذكر أن الممثلة لعبت دور "راشيل غرين" إلى جانب بيري وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات ليبلانك وكورتني كوكس في المسلسل الهزلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة NBC من عام 1994 إلى عام 2004.

وأُعلن عن وفاة بيري في 28 تشرين الأول 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي في حوض استحمام ساخن في منزله في ولاية كاليفورنيا الأميركية.