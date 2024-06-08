أمنية راغب علامة في عيد ميلاده: الإنتقام من الجيش الإسرائيلي

أمنية راغب علامة في عيد ميلاده: الإنتقام من الجيش الإسرائيلي

توجّه السوبر ستار راغب علامة برسالة شكر إلى كلّ من هنّأه بمناسبة حلول عيد ميلاده، وذلك في منشورٍ جديد عبر منصّة X قائلاً "شكراً لكل المحبين والأهل والأصدقاء على مشاعر المحبة التي غمروني بها وجعلوني بقمة فرحي يوم عيد ميلادي. أتمنى لكم جميعاً السعادة والفرح وراحة البال".

وأعرب راغب علامة عن تضامنه مع القضية الفلسطينيّة بالقول "لي أمنية أساسية في هذه المناسبة وهي أن ينتقم ربنا سبحانه وتعالى من جيش الإجرام الإسرائيلي وشركائه الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون المجازر بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في غزة بفلسطين وفي لبنان، وأن ينعم عالمنا العربي بالأمن والسلام كما معظم شعوب العالم. اللهم آمين".