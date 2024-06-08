أمنية راغب علامة في عيد ميلاده: الإنتقام من الجيش الإسرائيلي

شكرأ لكل المحبين والأهل والأصدقاء على مشاعر المحبة التي غمروني بها وجعلوني بقمة فرحي يوم عيد ميلادي ..اتمنى لكم جميعاً السعادة والفرح وراحة البال.
ولي أمنية أساسية في هذه المناسبة وهي أن ينتقم ربنا سبحانه وتعالى من جيش الإجرام الإسرائيلي وشركائه الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون…
— RaghebAlama (@raghebalama) June 7, 2024
شكرأ لكل المحبين والأهل والأصدقاء على مشاعر المحبة التي غمروني بها وجعلوني بقمة فرحي يوم عيد ميلادي ..اتمنى لكم جميعاً السعادة والفرح وراحة البال.
ولي أمنية أساسية في هذه المناسبة وهي أن ينتقم ربنا سبحانه وتعالى من جيش الإجرام الإسرائيلي وشركائه الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون…