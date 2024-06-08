عالمية ميريام فارس تصل إلى لعبة PUBG... "تعال والعب مع ميريام" (فيديو)

النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!✨
المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن!✨
تعال والعب مع ميريام!🤩#ببجي_موبايل#ببجي#pubg#pubgm#pubgmobile#PUBGMMYRIAMFARES pic.twitter.com/9NqBWbrlSo
— PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 6, 2024
النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!✨
المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن!✨
تعال والعب مع ميريام!🤩#ببجي_موبايل#ببجي#pubg#pubgm#pubgmobile#PUBGMMYRIAMFARES pic.twitter.com/9NqBWbrlSo