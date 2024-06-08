عالمية ميريام فارس تصل إلى لعبة PUBG... "تعال والعب مع ميريام" (فيديو)

عالمية ميريام فارس تصل إلى لعبة PUBG... "تعال والعب مع ميريام" (فيديو)

تحت شعار "تعال والعب مع ميريام"، أعلنت لعبة PUBG الشهيرة عن تعاونها مع النجمة اللبنانيّة ميريام فارس في مفاجأةٍ أسعدت محبّيها.

وجاء في المنشور الّذي نشره الحساب الرسمي للعبة PUBG التالي "النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE. المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن! تعال والعب مع ميريام".