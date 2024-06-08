عام على زواج "عروس الحلانية" ماريتا الحلاني... صور رومنسيّة بهذه المناسبة

عام على زواج "عروس الحلانية" ماريتا الحلاني... صور رومنسيّة بهذه المناسبة

احتفلت الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني بالذكرى الأولى لدخولها القفص الذهبي مع زوجها كميل ابي خليل.

وشاركت ماريتا الحلاني متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام بلقطات رومنسيّة جمعتها بزوجها.

وأرفقت ماريتا الحلاني، صاحبة لقب "عروس الحلانية"، منشورها برسالةٍ كتبت فيها "شكراً لك على رفعي دائماً إلى الأعلى يا بطلي إلى الأبد. ذكرى سنوية سعيدة! أحبك".