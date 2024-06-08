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من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

فنّ
2024-06-08 | 04:10
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من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر
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من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

كشف الممثل المصري عمرو واكد أن ابنه من بين 50 قاصر ألقت الشرطة الفرنسيّة عليهم القبض أثناء التظاهرة التضامنيّة مع أهالي غزة وفلسطين.
 
وفي التفاصيل، كتب الممثل عمرو واكد عبر منصّة X " الشرطة الفرنسيّة ألقت القبض على ٥٠ قاصر فرنسي كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة. ابني واحد منهم، وما زال محبوساً حتى هذه اللحظة".
 
وتابع واكد قائلاً "الحكومة الفرنسية تقبض على القصّر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات. هذه ليست النهاية".
 
وقبل ساعات قليلة، نشر عمرو واكد خبر إخلاء سبيل ابنه قائلاً "تم بحمد الله إطلاق سراح ولدي من قسم الشرطة في باريس الآن. ولكن السلطات الفرنسية صادرت هاتفه الشخصي حتى استكمال التحقيق (كما زعموا) في وقت لاحق. كل من هم فوق ال١٨ سنة ما زالوا محجوزين. مستمرون بعون الله حتى تحرير فلسطين والعالم كله من الصهيونية، أقذر ارهاب في تاريخ العالم".

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