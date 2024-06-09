بعد تلقيه صفعة من الفنان عمرو دياب... الأخير يتحرك قضائيا والمعجب أمام النيابة العامة!

استمعت جهات التحقيق في النيابة العامة المصرية لأقوال الشاب سعد أسامة، الشاب الذي تلقى الصفعة من الفنان عمرو دياب خلال محاولة التقاط صورة معه في حفل زفاف.وطالب الشاب سعد أسامة بتعويض من المطرب عمرو دياب والاعتذار له، بعد صفع الأخير له خلال محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.بدوره، ذكر محامي الفنان عمرو دياب في المحضر، تضرر الفنان من الشاب لأنه أمسك به من الظهر ووضع الهاتف في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق.وأكمل محامي عمرو دياب في شكواه، أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صورا معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا الى حفل الزفاف وحاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.وكشف المحامي أنه تم تحرير محضر في حق الشاب بتهم " إثارة الشغب والتشهير بموكلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الشهرة على سبيل الموقف مع الفنان عمرو دياب".