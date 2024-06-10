نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب: المعجب غلطان

نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب: المعجب غلطان

لا تزال واقعة صفع الفنان المصري عمرو دياب لمعجبٍ حاول التقاط الصورة معه تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يغيب إسم عمرو دياب عن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في معظم الدول العربيّة.

ورغم الإجماع من قبل روّاد الإنترنت على أن الفنان عمرو دياب أخطأ بصفع المعجب، خرج رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس برأي مختلف وأثار الجدل عبر منصّة X.

وفي التفاصيل، دافع نجيب ساويرس عن عمرو دياب وألقى اللوم على المعجب، فقال "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه …فيه ناس معندهاش كياسة و رد الفعل ممكنً زيادة لكن المعجب غلطان".