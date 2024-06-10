هل يُسجن عمرو دياب لمدّة سنة بعد صفع المعجب؟

هل يُسجن عمرو دياب لمدّة سنة بعد صفع المعجب؟

بعد الكشف عن هوية المعجب الّذي صفعه الفنان المصري عمرو دياب في حفل الزفاف وهو الصعيدي سعد أسامة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات متضاربة ومجهولة المصدر مفادها أن سعد أسامة يرفض الصلح مع عمرو دياب وحرّر محضراً ضدّ الأخير وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدّة سنة كاملة. فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

صرّح الدكتور محمد عبد الله، المتحدّث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات، لوسائل إعلام مصريّة أن كلّ ما يتردّد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب غير صحيح، ولم يصل النقابة إطلاقاً أي إخطار يخص الواقعة.

وأضاف "ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، تماماً مثل ما تردّد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

يُذكر أن الفنان عمرو دياب قد حرّر محضراً ضد المعجب، وقرّرت جهات التحقيق إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، وأمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.