مايا نعمة تغنّي وترقص ببطن منتفخ... إطلالة مفاجئة بأشهر متقدّمة من الحمل

مايا نعمة تغنّي وترقص ببطن منتفخ... إطلالة مفاجئة بأشهر متقدّمة من الحمل

شاركت نجمة ستار أكاديمي اللبنانيّة مايا نعمة بمهرجان "لوّنها" في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وأطلّت على المسرح بكامل طاقتها رغم دخولها بأشهر متقدّمة من الحمل.

وتناقل روّاد الإنترنت لقطات لمايا نعمة وهي تغنّي وترقص بفستان ضيّق على المسرح، فبرز بطنها المنتفخ وسط تفاعلٍ كبير من قبل الحضور.

ومن يتابع مايا نعمة عبر حسابها على تطبيق انستغرام يلاحظ أنها تواصل نشاطها اليومي بشكلٍ طبيعي ولم تتوقّف عن ممارسة هوايتها المفضّلة وهي الرياضة، بل تحرص على ممارسة التمارين الرياضية خلال الحمل.