دريد لحام: راتبي التقاعدي 18 دولار شهرياً!

دريد لحام: راتبي التقاعدي 18 دولار شهرياً!

أشعل الممثل السوري القدير دريد لحام مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته الأخيرة حول راتبه التقاعدي.

وفي التفاصيل، كشف الممثل دريد لحام أن راتبه التقاعدي يصل الى 190 ألف ليرة سورية أي حوالي 18 دولار أميركي، وتساءل "في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بـ 18 دولار؟"، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء عبوتيّ غاز في هذه الأيام.

ورغم أن الممثل دريد لحام لديه دخل آخر يعتاش منه، إلا أنّه أوضح أن الهدف هو الإضاءة على أوضاع الفنانين المتقاعدين في سوريا.