إليسا تدعو للسلام في السودان وغزة: أضمّ صوتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة

من حقّ الشعوب العربية أن تنعم بالسلام، ومن حقّ الأطفال أن يحلموا بغد أفضل.
ما زالت الاعتداءات الدامية في #السودان مستمرّة، وكذلك الحرب على #غزة منذ أكتوبر الماضي! أضم صوتي اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إنهاء كل أشكال العنف والالتزام بالطريق نحو السلام في السودان و… pic.twitter.com/LZWklbUtGy
— Elissa (@elissakh) June 10, 2024
من حقّ الشعوب العربية أن تنعم بالسلام، ومن حقّ الأطفال أن يحلموا بغد أفضل.
ما زالت الاعتداءات الدامية في #السودان مستمرّة، وكذلك الحرب على #غزة منذ أكتوبر الماضي! أضم صوتي اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إنهاء كل أشكال العنف والالتزام بالطريق نحو السلام في السودان و… pic.twitter.com/LZWklbUtGy