إليسا تدعو للسلام في السودان وغزة: أضمّ صوتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة

إليسا تدعو للسلام في السودان وغزة: أضمّ صوتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة

دعت النجمة اللبنانيّة إليسا إلى إنهاء الحروب والسلام في السودان وغزة، وذلك في أحدث منشوراتها عبر حسابها الرسمي على منصّة X.

وكتبت الفنانة إليسا "من حقّ الشعوب العربية أن تنعم بالسلام، ومن حقّ الأطفال أن يحلموا بغد أفضل".

وتابعت إليسا قائلةً "ما زالت الاعتداءات الدامية في السودان مستمرّة، وكذلك الحرب على غزة منذ أكتوبر الماضي! أضم صوتي اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إنهاء كل أشكال العنف والالتزام بالطريق نحو السلام في السودان وفلسطين وكل أنحاء العالم".