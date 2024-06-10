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رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي

فنّ
2024-06-10 | 15:57
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رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت &quot;خطيفة&quot; بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي
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رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي

كشف الممثل اللبناني رفيق علي أحمد خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي ريكاردو كرم في برنامجه الحواري "Conversations with Ricardo Karam الّذي تم بثه عبر شاشة الـLBCI الليلة، أنه تزوج من حبّ حياته "جمال" الّتي تنتمي إلى الطائفة الدرزية.

وفي الحلقة، سأل الإعلامي ضيفه عن حياته الشخصية، فردّ الأخير موضحاً أنه أُغرم غراماً شديداً بزوجته "جمال" قديما، وكونها من طائفة طائفة الدروز الموحدين تزوجا "خطيفة" بعد 8 أعوام من التعارف.

وتابع الممثل بالقول: "أنجبنا ولدين والله يخلي أولاد العالم وهما جبراء وهنا. يعمل جبران في مجال التسويق بدبي أما هناء فهي حاليا في باريس تعمل في مجال الأزياء".

وروى الممثل قصة تسمية ابنه جبران، كاشفاً أن الأشخاص من حوله فضّلوا تسميته "زين العابدين" فيما أرادت عائلة زوجته تسميته مروان، لينتهي به الأمر بتسميه جبران باعتباره اسم "مسيحي".

أما عن قصة حبه مع زوجته، فقال رفيق علي أحمد: "الحياة الزوجية ليست سهلة أبداً وهذه المؤسسة فيها تضحيةً بشكل كبير. وإذا كانت هذه العلاقة مبنية على حب فسيضع الله بينهما "مودة ورحمة". أنا وجمال عشنا حياة ككل الأزواج ولا نشعر أننا من دينين مختلفين ونحن نؤمن بإله واحد".

 

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