شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، في حديث خاص لموقع القاهرة 24 ، أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، ووصفت نفسها بزينة العرايس.

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها احتفلت بخطوبتها مؤخرا على شخص من خارج الوسط الفني.وأكدت شيرين أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.