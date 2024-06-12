الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟

الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟

بعدما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر عقد خطوبة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال من خارج الوسط الفني، والإعلان عن انتهاء علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب رسمياً، يتساءل روّاد الإنترنت كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب حتى الآن؟

تزوّجت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرّة الأولى من الموزّع الموسيقي مدحت خميس، وصرّحت سابقاً أن زواجها قد فشل لأنه كان دائماً يهدّدها بالإنتحار.

وارتبطت شيرين عبد الوهاب عاطفياً بمدير أعمالها عصام، واعترفت الفنانة المصريّة أنّها لم تكن تحبّه رغم أنّه رجل طيب.

وفي عام 2007، تزوّجت شيرين عبد الوهاب من الموزّع الموسيقي محمد مصطفى، وأنجبت منه ابنتين وهما هنا ومريم، وانفصلا في عام 2012.

ويُعتبر زواج شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب هو الثالث في حياة النجمة الشهيرة، ووصلت المشاكل بينهما الى حدّ اليأس والإحباط، فانفصلا للمرّة الأولى.

لكن المفاجأة كانت بأن شيرين تزوّجت للمرّة الرابعة عندما أطلّت مع الإعلامي المصري عمرو أديب كاشفةً أنّها تزوّجت مجدداً من حسام حبيب رغم كل الخلافات بينهما.

وبعد الانفصال الثاني من حسام حبيب، تعيش اليوم شيرين عبد الوهاب قصة حبّ جديدة، فهل تصل إلى الزواج الخامس؟