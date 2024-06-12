اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!

اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!

أعلن الفنان السوري حسام جنيد اعتزال الفنّ مع انتهاء عام 2024، وشرح الأسباب في منشورٍ طويل عبر صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، كتب الفنان حسام جنيد في منشور إعتزاله الغناء، التالي: "حبايب قلبي وجمهوري الغالي والحبيب ولكل شي دعم وساند حسام جنيد بكل هالسنين الي تعبتوا معي فيها بسبب الظروف القاسية الي عم امرق فيها ... انشالله رح بتكون هي آخر سنة الي بالفن كونو عندي التزامات مع متعهدين حفلات واعراس وسفر والتزامات بالاغاني مع ملحنين وشعراء يعني كل شي عندي اغاني رح تسمعوها هي السنة كل اسبوع اغنية".

وكشف حسام جنيد عن الأسباب قائلاً "رح بتقولوا ليش... لأنو في رجل اعمال سوري كبير والو نفوذ بكل العالم عم يرعب المتعهدين وصاحبين المصلحة انو مايشغلوني ولا يتعاطوا معي. ليش لانو هوي بيخوف. وحاولت ابعتلو اخبار لاعرف ليش من كل الجهات وما اتجاوب شو السبب انا ما بعرف على كل حال اليوم زمن السلطة والمصاري. ولأنو متعهدين الحفلات بلبنان والي معتبرين حالنا واحد كمان شانين حرب كبيرة على حسام جنيد لحتى يبيضوا وجه".

وأضاف حسام جنيد "لحتى تعمل جو لازم اتسب وارقص وغني اغاني مو ظابطة ابداً، حاولت بس ما قدرت. صوتي وفني أكبر منون بكتير بقا رح اترك بكرامتي احسن. انا بحترم كل الفنانين ولا بعمري اذيت حدا وانتو رح تكتشفوا الاصوات السنة الجاي لأنو مابقا حدا غبي".