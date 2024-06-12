إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!

إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!

تفاعل ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مع الستوري الّتي نشرتها الإعلاميّة اللبنانيّة كارلا حداد لابنتها ليا أبو جودة عبر حسابها الموثّق على تطبيق الصور انستغرام.

وبدت ليا، إبنة الإعلاميّة كارلا حداد والممثل طوني أبو جودة، شابة حسناء تشبه والدتها كثيراً، ويبدو أنّها قد ورثت عن أمّها الأناقة في اختيار الملابس ايضاً.

فتحوّل فستان ليا ابنة كارلا حداد الى حديث روّاد الإنترنت في الساعات الماضية.