خطيب شيرين عبد الوهاب في أوّل تصريح له... ماذا قال لحسام حبيب؟

خطيب شيرين عبد الوهاب في أوّل تصريح له... ماذا قال لحسام حبيب؟

من هو خطيب الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب؟ إنّه السؤال الّذي يشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العربيّة على حدّ سواء في الساعات الماضية بعد إعلان النجمة الشهيرة ارتباطها برجل أعمال مصري.

وفي أوّل تصريح صحفي له، شكر خطيب شيرين عبد الوهاب، دون الكشف عن إسمه، الفنان حسام حبيب على التهنئة بعد عقد الخطوبة، ووصفه بـ "الإنسان النبيل" حسب "القاهرة 24".

ويترقّب الجمهور موعد عقد قران شيرين عبد الوهاب ودخولها القفص الذهبي من جديد، لمعرفة هوية سعيد الحظ الّذي خطف قلب الفنانة المصريّة من جديد.