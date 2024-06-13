بعد رفعها دعوى قضائية ضدّه... مساعدة كانييه ويست تكشف مفاجأة صادمة: هذا ما فعله مع أحد المشاهير!

تفاخر مغني الراب كانييه ويست بإقامة علاقة حميمة لمدّة ثلاث ساعات مع أحد المشاهير من الصف الأوّل، وذلك بحسب ما زعمت مساعدته السابقة وعارضة الأزياء السابقة لـOnlyFans لورين بيسكيوتا في دعوى التحرش الجنسي التي رفعتها ضده.وقالت بيسكيوتا إن ويست لم يتوقف عن الحديث عن الجنس خلال فترة عملها كموظفة لديه في الفترة الممتدة بين تموز 2021 وتشرين الأوّل 2022.ولفتت بيسكيوتا إلى أن ويست كان يرسل لها رسائل نصية ذات طبيعة جنسية بشكل متكرر، بما في ذلك رسالة كتب فيها: " تناولت الفياغرا في إحدى المرّات ومارست الجنس مع أحد المشاهير من الصف الأوّل لمدة ثلاث ساعات".وكشفت بيسكيوتا أن ويست كان يجعلها تشارك في تخيلاته، مضيفةً أنه أرسل لها رسالة نصية كتب فيها: "أنا أفكر في صالة ألعاب البولينغ وفي العنوان الرئيسي الذي سيظهر على صفحات الجرائد الأولى في اليوم التالي".وتابع: "سيكتبون أنه تم القبض عليّ أثناء ممارسة الجنس مع مساعدتي على أرضية صالة البولينغ".وأشار محامو بيسكيوتا إلى أن "هذا النص كان مهينًا بشكل خاص لأنه اقترح أو لمّح إلى أنها أرادت ممارسة الجنس معه وقامت فعلاً بذلك، في حين أنها في الواقع لم تكن ترغب في القيام بذلك".وقالت بيسكيوتا في شكواها القانونية إن ويست أرسل لها أيضًا مقاطع فيديو جنسية قام بإنشائها، لافتةً إلى أنه "عبّر عن قلقه بشأن ظهور أعضائه التناسلية في مقاطع الفيديو التي يرسلها إلى أصدقائه".وأضافت بيسكيوتا أن "ويست تحدث بشكل متكرر عن رغبته بممارسة الجنس مع والدة أحد الموظفين في شركته الخاصة Yeezy ودعوته لمشاهدتهما معاً".وكشفت بيسكيوتا أن "ويست أساء معاملتها للمرة الأولى في مستودع سوهو في لوس أنجلوس في أوائل عام 2022، وسمح حينها للضيف الذي زاره بممارسة الجنس معها".واتهمت بيسكيوتا ويست في الدعوى التي رفعتها بالتحرش الجنسي، والإنهاء غير المشروع، والعدائية بالإضافة إلى خرقه للعقد الذي وقّعه معها.والتقت بيسكيوتا بويست في شهر تموز من العام 2021 في الوقت الذي كان يعمل فيه في مجال صناعة الأزياء، وانتهى عقد عملها معه في شهر تشرين الأول من العام 2022 أي مع بداية تدهور سمعته وحياته المهنية.