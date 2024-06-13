بعد صفعة عمرو دياب.. خالد النبوي في تصرّف "غير لائق" مع معجبين (فيديو)

بعد صفعة عمرو دياب.. خالد النبوي في تصرّف "غير لائق" مع معجبين (فيديو)

لم يمرّ العرض الخاص بفيلم "أهل الكهف" مرور الكرام، بل رصدت عدسات الكاميرات تصرّفات الممثل المصري خالد النبوي مع المعجبين، فأعاد على الأذهان حادثة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب.

وفي التفاصيل، شنّ روّاد الإنترنت هجوماً شرساً على الممثل خالد النبوي بسبب تصرّفاته "غير اللائقة" حسب وصف البعض، وذلك في موقفين خلال تواجده في عرض "أهل الكهف".

ويظهر خالد النبوي في أحد الفيديوهات وهو يعرب عن إنزعاجه من أحد المعجبين الّذي حاول التقاط صورة تذكارية معه، كما انفعل على معجب آخر قائلاً له "ممكن ما تصوّرنيش" وحاول أخذ الهاتف منه.