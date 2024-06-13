بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

بعدما اعتزلت الفنّ وأعلنت توبتها وارتدت الحجاب، لا تزال أنجي خوري تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتها.

وفي التفاصيل، نشر حساب منسوب إلى أنجي خوري ويحمل اسمها ويتابعه أكثر من نصف مليون متابع خبراً سارّاً وهو أن أنجي تستعد للزواج بعد عقد خطوبتها.

وجاء في المنشور "أنا حالياً مخطوبة، وبشهر أكتوبر رح اتزوّج ورح تتفاجأوا مين".