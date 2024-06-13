21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!

21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!

يغزو إسم أسامة سعد المواقع الفنيّة المصريّة حتى بات البعض يُطلق عليه لقب "المعجب المصفوع من عمرو دياب"، بعد الحادثة الشهيرة الّتي ضجّ بها العالم العربي.

ويطالب المعجب أسامة سعد الفنان المصري عمرو دياب بتعويضٍ مادي بعدما صفعه على وجهه، ووصل المبلغ الى ملايين الدولارات وهو الأمر الّذي اعتبره البعض رقماً خيالياً.

وفي التفاصيل، قرر 50 محاميًا من محافظة الأقصر رفع ادعاء مدني ضد الفنان عمرو دياب يطالبونه فيه بدفع تعويض قدره 21 مليون دولار أميركي.

وتمّ تحديد تاريخ 30 تموز المقبل موعداً للجلسة بهدف النظر بهذه القضية.