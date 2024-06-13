كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها مع أطفالها: كان بمثابة "تعذيب"

احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلادها في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج Keeping Up with the Kardashians بحفل ضخم، على الرغم من أنها احتفلت بعيد ميلادها "الحقيقي" مع أطفالها.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 43 عامًا، تزور والدتها كريس جينر في حلقة هذا الأسبوع من The Kardashians.

وعندما سألت كريس ابنتها كيم عن عيد ميلادها مع أطفالها الأربعة من زوجها السابق كانييه ويست، أجابت الأخيرة: "اعتقدت أنه في عيد ميلادي سيكون لدي يوم لنفسي. بدلاً من ذلك كنت أقوم بكل ما يريد الجميع القيام به".

وضحكت كريس فيما تابعت كيم بالقول: "عيد ميلاد من هذا؟ أنتِ تعلمين أنني كنت أتعذب. أردت فقط أن أحظى بفطور لذيذ. هذا كل ما أردت فعله".