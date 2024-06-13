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جمهور تايلور سويفت "هزّ الأرض" حرفيا... ما حصل في اسكتلندا: زلزال؟!

فنّ
2024-06-13 | 15:20
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جمهور تايلور سويفت &quot;هزّ الأرض&quot; حرفيا... ما حصل في اسكتلندا: زلزال؟!
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جمهور تايلور سويفت "هزّ الأرض" حرفيا... ما حصل في اسكتلندا: زلزال؟!

اكتشف علماء الزلازل في إدنبرة الاسكتلندية أن معجبي تايلور سويفت في حفلاتها الأخيرة في استاد مورايفيلد تسببوا في حدوث طفرات في معدات قراءة الزلازل، وفق ما نقل موقغ ذا غارديان.

وسجلت محطات المراقبة التي تديرها هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS) حركة خلال جولة Swift's Eras التي استمرت ثلاث ليال، حيث اكتشفت محطة واحدة النشاط على بعد ستة كيلومترات.

وقال كالوم هاريسون من بي جي إس: "من الواضح أن سمعة اسكتلندا في توفير بعض الجماهير الأكثر حماسا لا تزال سليمة"، على الرغم من أن بي جي إس أقرت بأن التأثيرات لن تكون محسوسة إلا على بعد حوالي 500 متر من الملعب.
 

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اسكتلندا:

زلزال؟!

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