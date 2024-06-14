"عليهم يا زعران"... الشامي يسأل: يللي معو الحمادات من شو بدو يخاف؟

"عليهم يا زعران"... الشامي يسأل: يللي معو الحمادات من شو بدو يخاف؟

أعلن الفنان الشاب الشامي عن اقتراب موعد طرح أغنيته الجديدة، فكتب عبر خاصيّة القصص القصيرة "بدأ العد التنازلي للأغنية التانية من الألبوم. خلال أيام، خدني هيت قدرنا نصيب فيها كل الأعمار، واليوم قدرنا ننسمع من كل الأجيال. باقي الألبوم هو نمطي، "نمط الشامي": بس ما تفل، وين، دوالي".

وتابع الشامي قائلاً "وعد لخلّيهم ينسمعوا من أميركا وأوروبا لآسيا. بوثق فيكم قبل ما أوثق بحالي، انا قضية جيل مش أغنية وبعرف انكم عم تدعموني. يللي معو الحمادات من شو بدو يخاف؟ عليهم يا زعران، قلولهم جاية الشامي".