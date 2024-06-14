هيفاء وهبي تضع النقاط على الحروف... هكذا أحرجت المنافقين

هيفاء وهبي تضع النقاط على الحروف... هكذا أحرجت المنافقين

وضعت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي النقاط على الحروف، وأحرجت المنافقين الّذين يروّجون لأخبارٍ مغلوطة حول مشاركتها الأخيرة في مهرجان "كان" السينمائي.

وفي التفاصيل، نفت الديفا هيفاء وهبي الشائعات الّتي تحدّثت أن مشاركتها في مهرجان "كان" اقتصرت على مرورها على السجادة الحمراء أمّا النجوم العالميين فتتمّ دعوتهم لحضور عروض الأفلام السينمائيّة المشاركة في المهرجان.

وأكّدت هيفاء وهبي أنّها لبّت الدعوة لحضور العرض الخاص بفيلم Le Compte De Monte Cristo، ونشرت صورة لها من صالة السينما الخاصّة بعرض الفيلم. وعلّقت هيفاء وهبي قائلةً "اسمه مهرجان كان السينمائي يعني أفلام مش بس سجادة حمراء، ومش صحيح لمّا قالوا اني تصوّرت على السجادة الحمراء ومن بعدها مشيت. انا انعزمت بدعوى رسمية لحضور العرض الخاص للفيلم الفرنسي Le compte de monte cristo ولو ما كان عندي ارتباط بتصوير في لبنان كنت بقيت في كان وكنت لبيت أكتر من دعوة".

وأضافت هيفاء وهبي "على كل حال مش شي جديد على عالمنا العربي كيف بيحبوا يبخشوا ببعض وما بيحبوا يشوفوا ولا حدا عربي بمكانة لامعة حتى لو عم بيمثل بحضوره صورة حلوة عن بلاده. الله يشبعكم كذب وافتراءات والحمدالله على نعم ربنا الكتيرة وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".