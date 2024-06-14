فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!

فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!

تحصد أغنية "الصيت" للفنان اللبناني جاد شويري مع الفنانة المصرية سهيلة نجاحاً منذ الأيام الأولى على إطلاقها وبخاصةٍ في المغرب.

وفي التفاصيل، تصدّرت أغنية "الصيت" الترند على موقع يوتيوب بنسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 3 مليون استماع، وما تجاوزت 10 ملايين مشاهدات على تطبيق تيك توك.

وتلقى هذه الأغنية اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار بعض المتابعين جدلاً حول ظهور فنانة محجبة مع جاد شويري، مؤكدين أنها تتناقض تماماً مع أفكاره التحررية.