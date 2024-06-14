انتشار فيديو لتايلور سويفت في موقف حرج... مسحت مخاطها بيدها على المسرح! (فيديو)

دافع معجبو تايلور سويفت عن المغنية بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تمسح مخاطها بيديها على نطاق واسع. ليس هناك شك في أن سويفت تتصدر عناوين الأخبار حاليًا، خاصة بعد أن وصلت إلى مرتبة المليارديرات بفضل جولة Eras Tour.

مع هذا النجاح الكبير يأتي قدر كبير من الاهتمام، وهذا يشمل حتى الأمور الشخصية البسيطة. كان أحدث ظهور لسويفت في إدنبرة، اسكتلندا، حيث أدت جميع أغانيها الأكثر شهرة في العاصمة الاسكتلندية.

وأظهر مقطع فيديو، تم تصويره من منظور أحد المعجبين في الجمهور، مغنية "Bad Blood" وهي تمسح أنفها وهي على المسرح، متحدية صيف المملكة المتحدة البارد. في المقطع القصير، يمكن رؤية سويفت وهي تخفض يدها بالقرب من تنورتها القصيرة اللامعة، مع ظهور مخاط على أصابعها.

على الرغم من الانتشار الواسع للفيديو، سارع عدد كبير من مستخدمي الإنترنت للدفاع عن سويفت، واصفين تصرفها بأنه "إنساني" ومؤكدين أن الجميع يمر بمثل هذه اللحظات.