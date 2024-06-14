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بعد مشهد القبلة الذي جمعها بليوناردو دي كابريو... كيت وينسليت تعترف: "تقبيله كان بمثابة كابوس"

فنّ
2024-06-14 | 09:22
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بعد مشهد القبلة الذي جمعها بليوناردو دي كابريو... كيت وينسليت تعترف: &quot;تقبيله كان بمثابة كابوس&quot;
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بعد مشهد القبلة الذي جمعها بليوناردو دي كابريو... كيت وينسليت تعترف: "تقبيله كان بمثابة كابوس"

بعد مشهد القبلة الذي جمعها بليوناردو دي كابريو... كيت وينسليت تعترف: "تقبيله كان بمثابة كابوس"

كشفت الممثلة البريطانية كيت وينسليت أن الحميمية بينها وبين الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو أثناء تصوير فيلم "التايتانيك" الشهير "لم تكن في المستوى المطلوب".

وقالت وينسليت خلال مقابلة مع مجلة "فانيتي فير"، والتي نُشرت في 12 حزيران: "لذلك واصلنا القيام بهذه القبلة وكان لدي الكثير من المكياج الشاحب". 

وتابعت: "كان الأمر أشبه بامتصاص قطعة من الشوكولاتة بالكاراميل بعد كل لقطة بسبب مكياجه".

وكشفت وينسيلت أن تصوير مشهد "أنا أطير" أو I’m Flying  كان بمثابة "كابوس وفوضى"، مضيفةً: "لم يستطع ليو التوقف عن الضحك وأعدنا تصوير المشهد حوالي أربع مرات بسبب الضوء".

ولفتت وينسليت إلى أنها كانت تقوم بوضع مساحيق التجميل والمستلزمات الأخرى جانباً لتقوم باستعمالها لاحقاً بين اللقطات.

وتحدثت وينسليت أيضاً عن الملابس غير المريحة التي اضطرت إلى ارتدائها، وقالت: "لم أستطع التنفس في المشد".

وقالت وينسليت: "أشعر بالحزن لأن الأمور التخمينية التي كانت تدور حول الفيلم في ذلك الوقت طغت على صداقتي مع ليوناردو".

ومن جهته، أكّد مخرج فيلم "تايتانيك" جيمس كاميرون عدم وجود أي خلاف بينه وبين وينسليت، مشيراً إلى أنها "عانت فقط من اكتئاب ما بعد الولادة بعد انتهائها من تصوير شخصية روز".

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