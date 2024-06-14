بعد انفصالها عن بيكي... هل ترغب شاكيرا بالدخول في علاقة رسمية جديدة؟

كشفت النجمة العالمية شاكيرا أنها "ليست على استعداد للدخول في علاقة رسمية"، مشيرةً إلى أنها "قد تكون منفتحة على الدخول في علاقة غرامية عابرة".وقالت شاكيرا لمجلة "رولينغ ستون" : "أنا لا أفكر في ذلك، ما هي المساحة المتوفرة لدي للرجل الآن؟".وتابعت: "ماذا أقول؟ أنا أحب الرجال وهذه هي المشكلة"، مضيفةً: "لا ينبغي عليّ أن أحبهم بعد كل ما حدث لي".وأصرت شاكيرا على عدم اهتمامها بالدخول في علاقة جدّية حالياً "لأن رفاهية أطفالها هي محور اهتمامها الأساسي"، مضيفةً: "لا أعارض أن يكون لدي أصدقاء".وتحدثت شاكيرا عن معاناتها بعد انفصالها عن زوجها السابق جيرار بيكي وتورطها بمعركة قانونية تتعلق بالتهرب الضريبي في اسبانيا.وقالت: "ربما كانت المعاناة التي شعرت بها هي أعظم ما مررت به في حياتي كلها، وقد منعتني من أداء وظائفي في بعض الأحيان".وأشارت شاكيرا إلى التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكي وقالت: "لقد قدمت الكثير من التضحيات وكنت مخلصة، لكن الأمور لا تسير في بعض الأحيان كما هو مخطط لها".