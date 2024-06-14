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هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟

فنّ
2024-06-14 | 10:54
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هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
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هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟

أفاد المطلعون أن الممثل الشهير جورج كلوني البالغ من العمر 63 عامًا والمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين يواجهان ضغوطا لإيجاد الوقت لبعضهما البعض في خضم حياتهما المزدحمة للغاية.

كلوني متزوج من أمل كلوني منذ عام 2014. التقى الزوجان قبل عام واحد تقريبًا بعد وقت قصير من قراره بالانسحاب من ستايسي كيبلر.

"كلاهما مدمن عمل متشدد ، لذا يبدو الأمر كما لو أنهما في فقاعتهما الصغيرة" ، هذا ما قاله مصدر حصريًا لـ In Touch. "إنهما في عالمين مختلفين للغاية بنسبة 90 بالمائة من اليوم. إنهما يعيشان حياة منفصلة."

وقدم الزوجان قاعدة تنص على أنه لا يمكن أن يبتعدا أكثر من أسبوع عن بعضهما البعض لتنسيق جداولهما، في الوقت الذي تزوجا فيه، حيث أضاف كلوني أن الأمر "نجح بشكل جيد".

ولكن مع بدء ازدحام جدول أعماله بفضل دوره كمنتج أفلام، وانشغال أمل كلوني بحياتها كمحامية في مجال حقوق الإنسان في أوروبا، يبدو أن هذا الأمر أصبح أصعب، وفق ما نقل موقع MARCA.

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