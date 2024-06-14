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على الرغم من خلافه المستمر مع أنجلينا جولي... براد بيت يفاجئ الجميع وهذا ما قاله!

فنّ
2024-06-14 | 11:25
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على الرغم من خلافه المستمر مع أنجلينا جولي... براد بيت يفاجئ الجميع وهذا ما قاله!
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على الرغم من خلافه المستمر مع أنجلينا جولي... براد بيت يفاجئ الجميع وهذا ما قاله!

على الرغم من خلافه المستمر مع أنجلينا جولي... براد بيت يفاجئ الجميع وهذا ما قاله!

عززت المشكلة القانونية المستمرة بين الممثل الأميركي براد بيت وزوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي، علاقته بحبيبته إينيس دي رامون.

وقال أصدقاء بيت إنه أخبرهم أن دي رامون ستكون "أماً رائعة"، وأضاف أحدهم أن "إينيس كانت مصدرًا حقيقيًا للراحة، وقد جعلته في الواقع أقرب إلى أطفاله".

ومن جهته، قال بيت إنه "مستعد بنسبة 100 في المئة لانجاب الأطفال"، لافتاً إلى أنه يحب فكرة بناء حياة جديدة مع إينيس.

وعادت علاقة بيت المتوترة مع أطفاله وكذلك انفصاله الحاد عن زوجته السابقة أنجلينا جولي إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعدما تم الكشف عن تقديم ابنته شيلوه طلباً لإسقاط الاسم الأخير لوالدها في عيد ميلادها الثامن عشر. 

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