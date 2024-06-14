طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)

انتقد طبيب التجميل الفرنسي فيفيان موريس الإجراءات التجميلية التي خضعت لها الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك.

ووصف موريس عبد النور بـ "الجميلة"، وقال إن "ملامحها جذابة واستطاعت المحافظة على أصالتها".

وكشف موريس أن الشيء السلبي الوحيد الموجود في ملامحها هو شفاهها وهجرة حقنة "الفيلر" منها بسبب استعمال منتجات خاطئة.

وقيّم موريس أخيراً ملامح عبد النور ووضع لها علامة 2 من عشرة.

والجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها موريس النجمات اللبنانيات، إذ سبق له وقيّم ملامح الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بالإضافة إلى عدد كبير من النجمات مثل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.