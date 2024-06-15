ستيفاني صليبا تظهر بعد غياب... عيد ميلاد فخم ومفرقعات نارية! (صور)

ستيفاني صليبا تظهر بعد غياب... عيد ميلاد فخم ومفرقعات نارية! (صور)

بعد غياب استمرّ لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد إسم الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا إلى التداول من جديد في الساعات الماضية تزامناً مع حلول عيد ميلادها.

وفي التفاصيل، نشر بعض أصدقاء ستيفاني صليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الإحتفال الفخم الّذي اقامته بمناسبة عيد ميلادها، وتضمّن قالب حلوى مُضاء بإسمها، ومفرقعات ناريّة أطلقت في الهواء الطلق.

إليكم أبرز اللقطات الّتي رصدناها لستيفاني صليبا عبر تطبيق انستغرام.