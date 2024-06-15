ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

فاجأت الممثلة اللبنانية شيرين أبو العز متابعيها بلقطات من حفل زفافها عبر خاصيّة القصص القصيرة، مُعلنةً دخولها القفص الذهبي مع محمد صالح.

وعلى صوت المزامير، لفتت العروس شيرين أبو العز الأنظار بدخول ملوكي على مكان حفل الزفاف، وكان لافتاً أنّها اعتمدت إطلالتين مختلفتين في زفافها.

وفي حين أحيا الحفل الفنان ماهر جاه وأشعل الأجواء، كانت الممثلة السوريّة هبة نور متواجدة بين الحضور ومن بين أوّل المُهنّئين.