زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... فستان العروس غير جاهز وموعد جديد للزواج!

زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... فستان العروس غير جاهز وموعد جديد للزواج!

لا تزال تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانيّة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون تحيطها الغموض، رغم بعض التسريبات المجهولة المصدر وتحفّظ الثنائي على تأكيد أو نفي كلّ ما يتمّ تداوله في الإعلام وعبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وكشفت صفحات فنيّة عن تفاصيل جديدة وغير مؤكّدة عن الزفاف المزعوم، وقيل أن الممثلة دانييلا رحمة اختارت فستان زواجها من تصاميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران لكن الفستان غير جاهز حتى الآن.

ورغم أن البعض روّج لتاريخ 7 تموز كموعدٍ للزفاف، كشف موقع "بلينكس" أن حفل الزفاف سيكون ضمن أوّل 5 أيام من الشهر المقبل، بالإضافة إلى معلومات إضافية وأبرزها: ممنوع التصوير وممنوع اصطحاب مرافقين للمدعوين.

وتبقى كل المعلومات المنشورة مجرّد تكهّنات إلى حين تأكيد الثنائي لها أو نفيها، وبالتالي لا يمكن تبنّيها.