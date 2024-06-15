مشاجرة "دامية" بين فنانين مصريين! (فيديو)

مشاجرة "دامية" بين فنانين مصريين! (فيديو)

تحت عنوان "مشاجرة دامية بين مطربين مصريين"، تحدّثت قناة "العربيّة" عن الفيديو الّذي نشره مؤدي المهرجانات "مسلم" عبر صفحته ويظهر فيه مصاباً برأسه وحوله البعض من أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن الفنان محمود العسيلي.

وكشف مصدر مقرب من "مسلم" لقناة "العربية" حقيقة هذا الفيديو بالقول: "اشتباك مزيف من أجل الدعاية ولفت الانتباه. الفنان محمود العسيلي يشارك في دويتو غنائي مع مسلم سوف يعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وقد اقترح عليهما المنتج حمدي بدر عمل مقطع فيديو قصير من أجل الدعاية للكليب الجديد، ويكون عبارة عن اشتباك بين النجمين".