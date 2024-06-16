فيلم الرسوم المتحركة الأسترالي يحصد أبرز جوائز مهرجان أنسي الدولي

فاز فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الأسترالي "ميموار أوف إيه سنيل" السبت بأعلى جائزة في مهرجان أنسي الدولي لأفلام التحريك، تقديراً لروح الدعابة السوداء التي تميزّه.

ومنح المهرجان الفرنسي الذي يُعتبر من الأهم في هذا النوع السينمائي جائزة أفضل فيلم روائي طويل لهذا الفيلم الذي تولى إخراجه آدم إليوت وأقيم العرض العالمي الأول له خلال المهرجان.

وصُوِّر "ميموار أوف إيه سنيل" بتقنية إيقاف الحركة "ستوب موشن" على غرار أعمال كلاسيكية أخرى من النوع نفسه، ومنها "ذي نايتمير بيفور كريسمس" و"كوربس برايد" لتيم بورتون.

ويتناول الفيلم الشغف بالحلازين لدى فتاة أسترالية لم تعرف والدتها يوماً ووجدت نفسها منفصلة عن والدها المصاب بشلل نصفي والذي مات لاحقًا، كما قامت عائلة بتبني شقيقها وانفصلا عن بعضهما البعض.

وكانت جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور للفيلم الطويل من نصيب الفيلم الفرنسي البلجيكي اللاتفي "فلو" للمخرج غينتس زيلبالوديس، ويتناول هذا الفيلم الذي عُرض ضمن فئة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي قصة قطة على كوكب الأرض المغمور بالمياه.

وفازت صوفي روز عن شريطها القصير "أون غيتار آ لا مير"، بجائزة "كريستال" لأفضل فيلم تلفزيوني وجائزة الجمهور للفئة نفسها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".