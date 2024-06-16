الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
36
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)
فنّ
2024-06-16 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)
تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)
تعرّض حساب المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نور ستارز للاختراق مساء السبت، وهدّد المخترق بتدمير الحساب وحدّد موعدًا لذلك.
وفي التفاصيل، نشر المخترق مجموعة من التهديدات والتعليقات التي توعّد فيها بفضح أسرار خطيرة تخص المؤثرة التي يتابعها أكثر من 14 مليون شخص على حسابها.
ونشر المخترق عبر خاصية الستوري رسالة لـ"نور ستارز"، رسالة جاء فيها : "لقد تم تهكير هذا الحساب، وخلال 24 ساعة سيتم حذف كل شيء وتدمير هذا الحساب إذا لم يتم دفع مئة ألف دولار"،
وأضاف: "الرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها؟".
وفي هذا السياق، أعلن المخترق نشر كافة خصوصيات المؤثرة وتدمير الحساب بحال لم يتم دفع المبلغ المطلوب خلال المدة المحددة، الأمر الذي أثار فضول الجمهور والمتابعين.
آخر الأخبار
فنّ
خطيرة
بالجملة...
"نور
ستارز"
يتعرّض
للاختراق
(صور)
بإطلالة بيضاء ووردية... سنوب دوغ يحتفل بذكرى زواجه (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-15
"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور
أخبار لبنان
2024-06-15
"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور
0
منوعات
2024-06-07
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
منوعات
2024-06-07
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
0
منوعات
2024-06-04
"بهذه الطريقة البسيطة أسرق أموالها"... امرأة تعترف بما تفعله بحساب زوجتها المصرفي!
منوعات
2024-06-04
"بهذه الطريقة البسيطة أسرق أموالها"... امرأة تعترف بما تفعله بحساب زوجتها المصرفي!
0
آخر الأخبار
2024-06-04
نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة
آخر الأخبار
2024-06-04
نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:00
بإطلالة بيضاء ووردية... سنوب دوغ يحتفل بذكرى زواجه (صور)
فنّ
06:00
بإطلالة بيضاء ووردية... سنوب دوغ يحتفل بذكرى زواجه (صور)
0
فنّ
05:20
"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)
فنّ
05:20
"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)
0
فنّ
04:15
فيلم الرسوم المتحركة الأسترالي يحصد أبرز جوائز مهرجان أنسي الدولي
فنّ
04:15
فيلم الرسوم المتحركة الأسترالي يحصد أبرز جوائز مهرجان أنسي الدولي
0
فنّ
03:13
بعد مرور 4 سنوات على صدور ألبومها الخليجي... أصالة تشوّق جمهورها
فنّ
03:13
بعد مرور 4 سنوات على صدور ألبومها الخليجي... أصالة تشوّق جمهورها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-13
تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!
منوعات
2024-06-13
تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!
0
منوعات
2024-06-06
حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)
منوعات
2024-06-06
حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-13
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
منوعات
2024-06-13
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
0
أخبار دولية
00:20
جرحى بينهم طفل في إطلاق نار في في حديقة للألعاب في ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:20
جرحى بينهم طفل في إطلاق نار في في حديقة للألعاب في ميشيغان الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
0
أخبار لبنان
06:36
شيخ العقل في خطبة الأضحى: لعدم ازدواجية الولاء ولحماية الدولة والدستور قبل الانهيار الكلي
أخبار لبنان
06:36
شيخ العقل في خطبة الأضحى: لعدم ازدواجية الولاء ولحماية الدولة والدستور قبل الانهيار الكلي
0
أخبار لبنان
06:21
الراعي: لإختيار شخصيّة إستثنائيّة لرئاسة الجمهوريّة
أخبار لبنان
06:21
الراعي: لإختيار شخصيّة إستثنائيّة لرئاسة الجمهوريّة
0
أخبار دولية
04:13
هنية: أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن
أخبار دولية
04:13
هنية: أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن
0
أخبار لبنان
02:35
الشيخ الكردي: لنتوحد مع بعضنا البعض كلبنانيين
أخبار لبنان
02:35
الشيخ الكردي: لنتوحد مع بعضنا البعض كلبنانيين
0
أخبار دولية
13:42
بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم
أخبار دولية
13:42
بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم
0
رياضة
13:40
ألمانيا توجه إنذارًا لجميع المنافسين مع إنطلاق اليورو... والعين الليلة على إيطاليا حاملة اللقب!
رياضة
13:40
ألمانيا توجه إنذارًا لجميع المنافسين مع إنطلاق اليورو... والعين الليلة على إيطاليا حاملة اللقب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جبل عرفة: ركن يعتبر الأساس والأعظم في الحج
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جبل عرفة: ركن يعتبر الأساس والأعظم في الحج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... وكاميرا الـLBCI تأخذكم إلى منزل السفير البرازيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... وكاميرا الـLBCI تأخذكم إلى منزل السفير البرازيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
2
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
3
خبر عاجل
12:00
ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
12:00
ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية
4
أخبار لبنان
08:40
إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم
أخبار لبنان
08:40
إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم
5
منوعات
14:37
ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده... هذا ما حدث قبل الاقلاع! (فيديو)
منوعات
14:37
ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده... هذا ما حدث قبل الاقلاع! (فيديو)
6
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
7
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More