الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)

فنّ
2024-06-16 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تهديدات خطيرة بالجملة... حساب &quot;نور ستارز&quot; يتعرّض للاختراق (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)

تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)

تعرّض حساب المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نور ستارز للاختراق مساء السبت، وهدّد المخترق بتدمير الحساب وحدّد موعدًا لذلك.
 
وفي التفاصيل، نشر المخترق مجموعة من التهديدات والتعليقات التي توعّد فيها بفضح أسرار خطيرة تخص المؤثرة التي يتابعها أكثر من 14 مليون شخص على حسابها.
 
ونشر المخترق عبر خاصية الستوري رسالة لـ"نور ستارز"، رسالة جاء فيها : "لقد تم تهكير هذا الحساب، وخلال 24 ساعة سيتم حذف كل شيء وتدمير هذا الحساب إذا لم يتم دفع مئة ألف دولار"، وأضاف: "الرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها؟".

وفي هذا السياق، أعلن المخترق نشر كافة خصوصيات المؤثرة وتدمير الحساب بحال لم يتم دفع المبلغ المطلوب خلال المدة المحددة، الأمر الذي أثار فضول الجمهور والمتابعين.
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

خطيرة

بالجملة...

"نور

ستارز"

يتعرّض

للاختراق

(صور)

بإطلالة بيضاء ووردية... سنوب دوغ يحتفل بذكرى زواجه (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-15

"القوات": إذا كان باسيل يريد أن يتموضع رئاسيا مع الثنائي الشيعي فمن حقه ولكن ليس على حساب الدستور

LBCI
منوعات
2024-06-07

سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"

LBCI
منوعات
2024-06-04

"بهذه الطريقة البسيطة أسرق أموالها"... امرأة تعترف بما تفعله بحساب زوجتها المصرفي!

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-04

نائب الأمين العام لحزب الله لـ"الجزيرة": وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:00

بإطلالة بيضاء ووردية... سنوب دوغ يحتفل بذكرى زواجه (صور)

LBCI
فنّ
05:20

"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)

LBCI
فنّ
04:15

فيلم الرسوم المتحركة الأسترالي يحصد أبرز جوائز مهرجان أنسي الدولي

LBCI
فنّ
03:13

بعد مرور 4 سنوات على صدور ألبومها الخليجي... أصالة تشوّق جمهورها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-13

تغيير مسار طائرة خلال رحلة جوية... لن تصدقوا ما قام به أحد الركاب!

LBCI
منوعات
2024-06-06

حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-13

بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!

LBCI
أخبار دولية
00:20

جرحى بينهم طفل في إطلاق نار في في حديقة للألعاب في ميشيغان الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:49

وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

LBCI
أخبار لبنان
06:36

شيخ العقل في خطبة الأضحى: لعدم ازدواجية الولاء ولحماية الدولة والدستور قبل الانهيار الكلي

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الراعي: لإختيار شخصيّة إستثنائيّة لرئاسة الجمهوريّة

LBCI
أخبار دولية
04:13

هنية: أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن

LBCI
أخبار لبنان
02:35

الشيخ الكردي: لنتوحد مع بعضنا البعض كلبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:42

بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم

LBCI
رياضة
13:40

ألمانيا توجه إنذارًا لجميع المنافسين مع إنطلاق اليورو... والعين الليلة على إيطاليا حاملة اللقب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

جبل عرفة: ركن يعتبر الأساس والأعظم في الحج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... وكاميرا الـLBCI تأخذكم إلى منزل السفير البرازيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:16

بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟

LBCI
أخبار دولية
00:43

الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أخبار لبنان
08:40

إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم

LBCI
منوعات
14:37

ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده... هذا ما حدث قبل الاقلاع! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:23

موجة الحرّ تنحسر...

LBCI
منوعات
15:51

طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More