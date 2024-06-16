تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)

تهديدات خطيرة بالجملة... حساب "نور ستارز" يتعرّض للاختراق (صور)

تعرّض حساب المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نور ستارز للاختراق مساء السبت، وهدّد المخترق بتدمير الحساب وحدّد موعدًا لذلك.

وفي التفاصيل، نشر المخترق مجموعة من التهديدات والتعليقات التي توعّد فيها بفضح أسرار خطيرة تخص المؤثرة التي يتابعها أكثر من 14 مليون شخص على حسابها.