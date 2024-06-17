جمهور عبد الله الرويشد في حالة قلق... هل هو بخير؟

جمهور عبد الله الرويشد في حالة قلق... هل هو بخير؟

يعيش جمهور الفنان الكويتي عبد الله الرويشد حالة من القلق بعد الغموض الّذي يحيط بحقيقة وضعه الصحّي.

وكانت السيدة أصيل الرويشد، إبنة الفنان عبد الله الرويشد، قد دوّنت عبر حسابها على منصّة X التالي "اللهم اشفِ ثم هوّن ثم أرح عبد الله الرويشد، إنك على كل شيء قدير".

وأثارت دعوة ابنة عبد الله الرويشد موجة من التساؤلات، وتمنّى محبّو الأخير الشفاء العاجل لنجمهم المُفضّل.