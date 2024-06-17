جوائز حفل "توني أووردز" الأميركي حديث الإنترنت... كيف توزعت؟ (صور)

شكّلت حفلة "توني أووردز" بنسختها السابعة والسبعين الأحد، وهي من أرفع الجوائز في مجال المسرح الأميركي، عودة إلى مستوى هذا الحدث بعد العام الماضي حين كادت تغيب الحفلة التي تُبث عبر الولايات المتحدة بسبب إضراب نقابة الكتّاب الأميركيين.

وحصل الاستعراض الموسيقي "ذي أوتسايدرز" ومسرحية "ستيريوفونيك" التي تروي قصة فرقة موسيقية في سبعينات القرن العشرين، الأحد على أبرز المكافآت خلال الحفل المذكور.

واحتفى مجتمع برودواي بأفضل الأعمال المسرحية خلال الحفلة التي استضافها مركز لينكولن في نيويورك، وقدمتها الممثلة الحائزة جائزة أوسكار أريانا ديبوز للعام الثالث على التوالي.

"ذي أوتسايدرز"، وهو اقتباس مسرحي لرواية اس. إي. هينتون عن صراع طبقي بين عصابتين في مدرسة ثانوية في أوكلاهوما في ستينات القرن الماضي، فازت بجائزة أفضل مسرحية استعراضية، وهي رابع جوائزها خلال هذه الأمسية، بعد فوزها بفئات أفضل مخرج وأفضل إضاءة وأفضل تصميم صوتي.

وقالت النجمة أنجلينا جولي، إحدى منتجي المسرحية، أثناء تقديمها لأداء طاقم العمل الذي يتضمن مشهد قتال لافت "المجتمع يتغير ولكن تجربة أن يكون الشخص غريباً (outsider على اسم المسرحية) لها طابع عالمي".

وأَضافت "إلى أي شاب، أي شخص يشعر بأنه غريب، ليس من الخطأ أن ترى ما هو غير عادل، وليس من الخطأ أن ترغب في شقّ طريقك الخاص".

وحصلت مسرحية "ستيريوفونيك" التي كتبها ديفيد أدجمي على جائزة أفضل مسرحية. وتتمحور قصتها حول تحضير فرقة روك متخيلة في السبعينات لألبوم لها، وتتضمن موسيقى أصلية ألّفها عضو فرقة "أركايد فاير" Arcade Fire السابق ويل باتلر.

وفازت المسرحية بخمس جوائز في هذه الأمسية، بما يشمل فئات أفضل ممثل، بعدما دخلت التاريخ باعتبارها المسرحية الأكثر نيلاً للترشيحات على الإطلاق بـ13 ترشيحاً.

وكالة فرانس برس