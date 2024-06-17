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"أروع تجربة في حياتي"... ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي!
فنّ
2024-06-17 | 06:23
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"أروع تجربة في حياتي"... ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي!
"أروع تجربة في حياتي"... ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي!
"هذه أروع تجربة في حياتي. لا أستطيع وصف مشاعري بالكلمات"، بهذه العبارة أعلن الممثل المصري الأميركي مايكل إسكندر عن مشاركته في مسلسل إسرائيلي يحمل عنوان "بيت داوود".
وسرعان ما هاجم روّاد الإنترنت الممثل مايكل إسكندر، بعد انتشار الخبر عبر وسائل إعلام إسرائيليّة تروّج لمشاركة الممثل المصري في العمل المُقرّر عرضه عبر إحدى المنصّات الرقميّة الأميركيّة.
بدوره، خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي عن صمته، وصرّح "لا أعرف هذا الشاب ولم أره من قبل.. هو غير مقيّد بالنقابة ولا علاقة له بها نهائياً".
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اشرف زكي
مايكل إسكندر
مصر
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