العريس سيفاجئكم... هل تتزوّج أنجي خوري من المعتزل أدهم النابلسي؟

العريس سيفاجئكم... هل تتزوّج أنجي خوري من المعتزل أدهم النابلسي؟

لا يزال خبر توبة واعتزال وتحجّب أنجي خوري ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ بعدما أعلنت خطوبتها واعترفت باقتراب موعد زواجها.

وفي إشارة إلى هويّة العريس الّذي سيُفاجئ الجمهور حسب تعبيرها، دوّنت انجي خوري أوّل حرف من إسمه وهو "أ"، الأمر الّذي أعاد إلى الواجهة تصريحاتها السابقة بأنّها تحبّ الفنان المعتزل أدهم النابلسي.

وبدأت التكهنات حول ارتباط أنجي بأدهم ولم يخرج أي من الطرفين عن صمته لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.