حليمة بولند خارج السجن... هذا ما فعلته بعد قضية الفسق والفجور

حليمة بولند خارج السجن... هذا ما فعلته بعد قضية الفسق والفجور

بعدما أخلت المحكمة الكويتيّة سبيلها في قضيّة التحريض على الفسق والفجور، أطلّت الإعلاميّة الكويتيّة حليمة بولند من خارج السجن إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وفي التفاصيل، شاركت الإعلاميّة حليمة بولند متابعيها عبر تطبيق سناب شات بالإحتفالات الّتي اقامتها بمناسبة العيد، مُرتديةً اللون الأبيض مع ابنتيها.

وظهرت حليمة بولند وهي تقوم بتحضير ضيافة عيد الأضحى المبارك ضمن أجواء عائليّة بامتياز.