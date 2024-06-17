فارس كرم من بيروت للمغتربين: "الله يلعن بيّ الغربة"... وماذا قال للـLBCI؟ (فيديو)

افتتح النجم اللبناني فارس كرم أحد النوادي الليلية في وسط العاصمة بيروت ليل الأحد، حيث أحيا حفلاً ضخماً بحضور عدد كبير من محبي السهر من لبنان وخارجه.

وفي حديث حصري للـLBCI، تمنى فارس كرم أن يكون موسم الصيف خيراً على اللبنانيين قائلاً.

كما قدّم الفنان اللبناني أغنية من لائحة أغانيه الشهيرة للمغتربين اللبنانيين وهي "الله يلعن بيّ الغربة".

وفي الحديث معه، توجه للمؤسسة اللبنانية للإرسال بالقول: "LBCI بقلبي جوا".