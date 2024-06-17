بعد 6 سنوات من آخر حفلة له... نجم "بيتلز" يحيي حفلتين في هذا البلد

أعلن النجم بول مكارتني الاثنين عن حفلتين سيحييهما بتاريخ الرابع والخامس من كانون الأول في باريس، بعد ست سنوات من آخر حفلة له في فرنسا.

وقال العضو السابق في فرقة "بيتلز" بالفرنسية في مقطع فيديو "مرحبا فرنسا الجميلة!"، وفق وكالة فرانس برس.

وواصل حديثه بالانكليزية، قائلاً: "معكم بول مكارتني، سنحضر إلى فرنسا لنغنّي. لقد أمضينا وقتا مذهلا في المرة الأخيرة التي ذهبنا فيها إلى فرنسا. لطالما كان إحياء حفلات في فرنسا مذهلاً. لذا هيا، سنذهب للاحتفال".

وكان مكارتني أحيا في تشرين الثاني 2018، حفلة حضرها 40 ألف شخص في "باري لا ديفانس ارينا"، أكبر ملعب مغلق في أوروبا نُظمت فيه أخيراً حفلات لتايلور سويفت.

وحفلتا مكارتني في فرنسا هما ضمن جولته العالمية "غات باك"، وهي تسمية مُشابهة لـ"غيت باك"، الاسم الأصلي للمشروع الذي كانت تخطط له فرقة بيتلز في كانون الثاني 1969.

وانطلقت جولة "غات باك" في الولايات المتحدة عام 2022 ثم استُكملت في أستراليا والمكسيك والبرازيل سنة 2023. ويعتمد مكارتني وفرقته الموسيقية في هذه الجولة على أغاني "بيتلز" و"وينغز" الذي يشكل مشروعاً آخر لمكارتني، بالإضافة إلى ألبومات منفردة له.

وستُطرح التذاكر للبيع اعتباراً من 21 حزيران.